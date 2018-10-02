HABER

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

FETÖ'den tutuklu bulunan Hacı Murat Gülcan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili ortaya attığı iddialar gündemi sarsarken, Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada söz konusu iddialar sert bir dille yalanlandı.

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

FETÖ'den tutuklu Hacı Murat Gülcan yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok suçlamalarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre, FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabı bulunan sanık Gülcan, örgüt okulunun inşaatını yapan bir şirkete malzeme göndermek ve firari Mehmet Enes Ergene'ye para havalesi yapma suçlamalarıyla yargılanıyor. A.E.T., S.Ö. ile ortak bir şirketi olduğunu ifade eden Hacı Murat Gülcan dilekçesinde, Abdullah Gül'ün şirketinin “gizli ortağı” olduğunu iddia etti.

GÜL'ÜN OFİSİNDEN SERT AÇIKLAMA: YALAN VE MAKSATLI

Söz konusu iddiaların hızla yayılmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Yapılan haberler yalan ve maksatlıdır' ifadeleri yer alırken. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün yurt dışında herhangi bir banka hesabı ve gayri menkulü bulunmadığı belirtildi.


PARTNERDünyadaki cennet gibi yerlerDünyadaki cennet gibi yerler
Simülasyon aracında kazayı yaşadılarSimülasyon aracında kazayı yaşadılar
Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül FETÖ murat gülcan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Okuyucu Yorumları 19 yorum
sözcü yazıyorsa yalandır yalan
daha kayıp trilyon yok ortada
Bütün turkiyenin bildiğini hatta kendisinin bile bildiğini ama kimsenin elleyemedigi ne hikmetse durumu yalanlaması ne kadar komik bi ironi.
Diğer Haberler
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.