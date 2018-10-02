Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

FETÖ'den tutuklu Hacı Murat Gülcan yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok suçlamalarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre, FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabı bulunan sanık Gülcan, örgüt okulunun inşaatını yapan bir şirkete malzeme göndermek ve firari Mehmet Enes Ergene'ye para havalesi yapma suçlamalarıyla yargılanıyor. A.E.T., S.Ö. ile ortak bir şirketi olduğunu ifade eden Hacı Murat Gülcan dilekçesinde, Abdullah Gül'ün şirketinin “gizli ortağı” olduğunu iddia etti.

GÜL'ÜN OFİSİNDEN SERT AÇIKLAMA: YALAN VE MAKSATLI

Söz konusu iddiaların hızla yayılmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Yapılan haberler yalan ve maksatlıdır' ifadeleri yer alırken. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün yurt dışında herhangi bir banka hesabı ve gayri menkulü bulunmadığı belirtildi.



