HABER

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

SEÇİM HABERLERİ  | 12.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül, "Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi.

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül, resmi internet sitesi “www.abdullahgul.gen.tr" den yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin 1950'de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse 70 yıldır seçimler hiç bir zaman tartışma konusu olmadı. Ancak üzülerek görüyoruz ki, son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici."

“BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE'NİN İTİBARINA ZARAR VERECEK ŞEYLER"

Bu seçimlerde iki konunun öne çıktığını belirten Gül, “İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum. İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler. Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi. Aslen hukuki ve teknik bir mesele olan ve bu konuda yeterli bir geleneği olan seçim sonuçlarına itiraz ve bu itirazların incelenip sonuçlandırılması hızla bitirilmeli. Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye'yi yönetenlerin önünde hem seçimsiz bir 4.5 yılları var hem de üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var ve bu tip tartışmalardan uzak durup memleketin geleceğine konsantre olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!
AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildiAK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Abdullah Gül'den seçim açıklaması yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Diğer Haberler
YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!

YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Mehmet Özhaseki'den 'seçim' mesajı

Mehmet Özhaseki'den 'seçim' mesajı

'AK Partili Belediye Başkanı KHK'dan ihraç edildi' haberlerine açıklama!

'AK Partili başkan KHK'dan ihraç edildi' iddiasına açıklama

CHP'den Büyükçekmece iddiaları hakkında yeni açıklama

CHP'den Büyükçekmece iddiaları hakkında yeni açıklama

Son dakika! YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.