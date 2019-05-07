Abdullah Gül'den YSK'nın kararına tepki

Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptağı paylaşımda "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.

Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 7 Mayıs 2019

"367 KARARI" NEDİR?

Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Nisan 2007'de TBMM'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı oylamasında "cumhuriyetin temel değerlerine sözde değil, özde sahip olan bir kişinin cumhurbaşkanı seçilecek olmasını" umduğunu söylemişti.

Dönemin Başbakanı Erdoğan da aylarca süren spekülasyonların ardından aday olmamaya karar verdi ve Büyükanıt'ın sözlerinden birkaç gün sonra tarihe geçen grup toplantısında şu sözlerle Gül'ün adaylığını açıklamıştı:

"Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bir isim ortaya çıkmıştır. Bu isim de bugüne kadar beraber bu yılda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimdir."

Bu açıklamadan birkaç gün sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) web sitesinde 27 Nisan açıklaması yayınlandı. TSK, açıklamada laikliğe aykırı olduğunu söylediği bir dizi olay sıraladı ve cumhurbaşkanlığı seçiminde laikliğin tartışılmasını "endişeyle izlediğini" belirtmişti.