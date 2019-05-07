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Abdullah Gül'den YSK'nın kararına tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararını değerlendirdi. Gül, "Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'den YSK'nın kararına tepki

Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptağı paylaşımda "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullandı.

"367 KARARI" NEDİR?

Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Nisan 2007'de TBMM'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı oylamasında "cumhuriyetin temel değerlerine sözde değil, özde sahip olan bir kişinin cumhurbaşkanı seçilecek olmasını" umduğunu söylemişti.

Dönemin Başbakanı Erdoğan da aylarca süren spekülasyonların ardından aday olmamaya karar verdi ve Büyükanıt'ın sözlerinden birkaç gün sonra tarihe geçen grup toplantısında şu sözlerle Gül'ün adaylığını açıklamıştı:

"Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bir isim ortaya çıkmıştır. Bu isim de bugüne kadar beraber bu yılda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimdir."

Bu açıklamadan birkaç gün sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) web sitesinde 27 Nisan açıklaması yayınlandı. TSK, açıklamada laikliğe aykırı olduğunu söylediği bir dizi olay sıraladı ve cumhurbaşkanlığı seçiminde laikliğin tartışılmasını "endişeyle izlediğini" belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi de cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Genel Kurul'da en az 367 milletvekilinin bulunması gerektiği yönünde bir karar aldı. CHP'lilerin Genel Kurul salonuna girmemeleri sonucunda seçim de yapılamadı.

Cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine erken seçim kararı alındı ve 27 Haziran 2007 seçim tarihi olarak belirlendi. Hükümet ayrıca, anayasa değişikliğine giderek, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve genel seçimlerin dört yılda bir yapılması düzenlemelerini getirdi.


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