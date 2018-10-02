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Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 10:02 | Son Güncelleme

FETÖ'den tutuklu bulunan Hacı Murat Gülcan'ın itiraz dilekçesinde yer alan iddia gündeme bomba gibi düştü. Gülcan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şirketinin gizli ortağı olduğunu öne sürdü. Gül için, 'Malvarlığını korumak için naylon fatura işlemi yaptırdı' ifadesini kullandı...

Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

FETÖ'den tutuklu Hacı Murat Gülcan yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok suçlamalarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre, FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabı bulunan sanık Gülcan, örgüt okulunun inşaatını yapan bir şirkete malzeme göndermek ve firari Mehmet Enes Ergene'ye para havalesi yapma suçlamalarıyla yargılanıyor. A.E.T., S.Ö. ile ortak bir şirketi olduğunu ifade eden Hacı Murat Gülcan dilekçesinde, Abdullah Gül'ün şirketinin “gizli ortağı” olduğunu iddia etti.

Gülcan'ın dilekçesine ortağı A.E.T.'nin, Abdullah Gül'ün akrabası diğer ortağı S.Ö.'nün de Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyesi A.Ö.'nün oğlu olduğunu söyledi. Dilekçede, A.Ö.'nün DDK'ya Abdullah Gül tarafından atandığını ifade eden sanık Gülcan şu iddiaları öne sürdü:

GÖSTERMELİK SATIŞ

“Abdullah Gül'ün hükümete muhalif siyasi kanatta olduğu aşikardır. Zaten hem kendisi hem eniştesi M.S.T, imza toplamak veya çatı aday olmak suretiyle seçimlere girmek niyetinde olduklarını beyan etmişlerdir. Seçimler öncesi malvarlıklarını koruma endişesi ile naylon fatura işlemi yaptılar. Akabinde T.K. ve ailesine ait olan firma üzerinden firmaya naylon fatura düzenlediler. Buna itiraz ettim. İşlem düzeltilmezse dava açacağımı söyledim. Bu defa Gül grubu olayın duyulmaması ve kendilerine zarar gelmemesi için yaklaşık 1/40 fiyatına yani göstermelik bir satışla hisslerini DDK grubuna devretti. Bununla birlikte imza yetkilerimi kaldırdılar ve ofise girişimi engellediler. Mahkeme bunu reddetti. Sonra sahte faturalara devam ettiler ve sahte sözleşmelerle yurtdışına para kaçırdılar. Ocak ayı sonu itibarıyla 44 milyon dolar ve 13 milyon TL civarında nakit ve gayrimenkulleri hukuksuz bir şekilde gasp ettiler. Açtığım davalara cevap veremeyince baskı ile tarafımı tutuklattılar.”

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül FETÖ hacı murat gülcan

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Fetö demek AKP demek, AKP demek Fetö demek. İkisinden de her türlü pislik beklenir.
maşallah çalan çalana
türkiye güllük gülüstanlık
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