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Abdullah Gül'e şok sözler: Yanlış yolda, keşke eskisi gibi kalabilseydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Eski AKP Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, bugünkü köşe yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü konu edindi. Metiner, Gül için "Yanlış yolda, keşke eskisi gibi kalabilseydi" dedi.

Abdullah Gül'e şok sözler: Yanlış yolda, keşke eskisi gibi kalabilseydi

Metiner, "Yanlış yoldasın sayın Cumhurbaşkanı!" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Abdullah Gül ile şahsi bir alıp veremediğim yok. Geçmişte ne çok yakın olduğumuzu herkes bilir. Lakin AK Parti hareketimizin liderine karşı yaptığı kimi açıktan kimi de gizliden siyasi hamleleri dolayısıyla kendisini eleştirmiş olmam aramızdaki mesafeyi derinleştirmiş durumda. Öyle ki kendisi bugün selamımı dahi almayacak bir konumda. " ifadelerini kullandı.

Metiner'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

Kimin kiminle görüşeceğine biz karar verecek değiliz elbette.

Kimin kiminle ne konuştuğunun meraklısı da değiliz doğrusu.

Yalnız konu Abdullah Gül-Kılıçdaroğlu görüşmesi olunca haliyle herkes merak ediyor.

'KEŞKE SÖZÜNDE DURABİLSEYDİN'

Görüşme içeriğinin merak edilmesi her iki ismin de hem tanınma oranlarıyla hem de konumlarıyla alakalı. Görüşmenin seçim öncesinde olması da merakı arttıran bir faktör tabii ki.

Çünkü eski (AK Partili) Cumhurbaşkanı Sayın Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu’nun teveccühüne mazhar olması, bir başka deyişle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere diğer muhalefet partisi liderlerinin de kabulü halinde bağımsız ortak aday olarak ortaya çıkacağını bildirmiş olması haliyle işbu görüşmeyi de calib-i dikkat kılıyor.

Sayın Gül’ün nezdinde bugün Kılıçdaroğlu kadar değerli olmamam beni hiç mi hiç rahatsız etmez. Ben siyasi tavrı net olan biriyim. Genel Başkan ve Başbakan olduğu dönemde Sayın Davutoğlu’na ve onun en muktedir yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olan zata da Reis’ten dolayı nasıl açık tavır aldığımı herkes bilir. Pek tabii bu durum benim açımdan bir düşmanlık ilişkisi değil; bir siyasal tavır alıştı.

Diyeceğim şu: Sayın Gül aktif siyasete veda ettiğini söyledi mi? Söyledi.

Keşke bu sözünde durabilseydi. İnanın o zaman çok daha yücelirdi.

Lakin Erdoğan’ı alaşağı etmek isteyen güç odaklarının değirmenine su taşıyacak bir yerde kendini konumlandırması ona olan sevgiyi ve güveni de sonlandırdı. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde sergilediği tutum, kendisinin sürüklendiği yer açısından trajikti.

Bizim eleştirdiğimiz Gül, bu noktaya çevresi tarafından savrulan Gül’dür.

Keşke eskisi gibi kalabilseydi!

Bu Sayın Gül’ün her konuda haksız olduğu anlamına gelen insafsızca bir yargıya sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Sayın Gül varsa eleştirileri veya uyarıları bunu lideriyle yüz yüze görüşüp yapma yolunu tercih etseydi, yani bir başka deyişle kendisini liderinin karşısına hasım olarak dikmeyi amaçlayan odakların oyununu bozsaydı inanın hepimizin gönlünde en yücelerde olurdu.

Lakin Gül tersini yaptı. Ve yapmaya devam ediyor.

Çevresinden o birileri de bu yaptığına methiyeler dizmeye devam ediyor.

‘Çevrene dikkat et!’ dememin sebebi bu işte: Her geçen gün seni tüketiyor o meddahlar ve kifayetsiz muhterisler...

Baksana senin adına yapılan açıklamaya. Seni tarif ederlerken nasıl da inancına ve kültürüne ters bir yerde konumlandırıyorlar seni.

Ofisinden yapılan açıklamada geçen şu cümleye bak: “Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül...”

Bu baştan sona kibir kokan ifadeler seni hiç rahatsız etmiyorsa sözün bittiği yerdeyiz.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÖNECEKİ YAPTIĞI GÖREVLER UMURMUZDA BİLE DEĞİL...ŞU AN İÇERİDEKİ FETOCULARIN KANLARI VE CANLARI ÜZERİNE HESAP YAPIYOR İNGİLİZ SİYASETİ İLE BU GÜL.....GERÇEK LİDER ELİNDE KADEH KALDIRMAZDI ASLA MÜSLÜMANLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN...SAYIN ERDOĞAN 2006 DA UYANDI ASLA OYUNA DÜŞMEDİ...GÜL İÇERİ ALINMALI TÜRKİYE 2. BİR DARBE YEMİYECEKSE DİKKAT....MEVZU DERİN. 50 VALİ 50 EMNİYE MÜDRÜ DEDİK DEĞİLMİ? BOŞA KÜREK ÇEKMEK YOK ASLA ARTIK BU ÜLKEDE...NOKTA....
yani adam sizden birilerinden izin mi alacak, adamın aklı fikri yok mu? Tek akıllı sizmisiniz, kendinizi ne zannediyorsunuz, seçilen bugun varsa yarın seçilmez yoktur, ama maşallah bu ülkeyi kendi malı zannedenler var..
Mehmet metiner senin daha ilk millet vekili secildiginde erdogan hakkindaki gizli konusmalari unutmadik.sonra el etek oprek isi duzeltin insanlar senin ne yanar doner oldugunu biliyor senin kapasiten gulu elestirmeye yetmez iste sayin erdoganin cevreside senin gibi yalakalarla dolu.gel adiyamandan aday olda kac oy aldigini gorelim
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