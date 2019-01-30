Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili, "makam aracında zehirli gaz şüphesi" iddiası ortaya atılmıştı. Haberin ardından Abdullah Gül'e suikast düzenlemek istendiği öne sürülmüş, olayın Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül tarafından fark edildiği ifade edilmişti.
İddiaya ilişkin Abdullah Gül'ün ofisinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, olayın araçtaki klimadan kaynaklandığı, araçtaki klimadan kaynaklanan sorun için anlaşmalı servis dışında yaptırılan tamirin ücretinin, Gül tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendiği belirtildi.
Ensonhaber'de yer alan habere göre, açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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