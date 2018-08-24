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"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 07:13 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için "Hain" demesinin, parti içinde rahatsızlık yarattığı iddiasını yorumladı. Hakan, "Gül için 'Hareketimize ihanet etti' diyen AK Partili Dağ, gayet tutarlı bir söz söylemiştir" diye yazdı

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Hakan, 'İşte böyle muhalif seçmenin havası' başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kusura bakmasın, Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gayet tutarlı bir söz söylemiştir.
Sen bir partinin kurucu babası olacaksın… O parti seni başbakan yapacak… O partinin oylarıyla cumhurbaşkanı seçileceksin…

Ve sen sonra kalkıp…

'Eğer muhalefet partileri üzerimde ittifak etseydi AK Parti adayına karşı aday olacaktım' diye açıklama yapacaksın.

Vallahi dünyanın her tarafında böyle bir davranış 'ihanet' gibi bir sözcükle nitelendirilir.

Ve buna muhatap olan kişi de ağzını açıp tek kelime edemez."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül hamza dağ Ahmet Hakan ak parti

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