HABER

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 08:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşme Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı. İkili arasındaki görüşme tartışma yaratırken, Star yazarı Ahmet Kekeç Abdullah Gül'e sert ifadelerle yüklendi.

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Star yazarı Ahmet Kekeç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında gerçekleştiği iddia edilen görüşmeye dair yorumlarda bulundu. Kekeç, "Kimden ne kaçırıyorsunuz Abdullah Bey?" dedi.

Ahmet Kekeç, "Kimden ne kaçırıyorsunuz Abdullah Bey?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Başlıktaki ifadeyi, 'Abdullah Bey, siz kimsiniz? Ne adına muhalefet liderleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapıyorsunuz?' sorusuyla da değiştirebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile Gül arasında gerçekleştiği ileri sürülen görüşmeye değinen Kekeç, "Görüşme tam 3.5 saat sürmüş. Bu durum, geçenlerde bir gazeteci tarafından faş edildi. Bugüne kadar tekzip edilmediğine göre, demek ki 'Görüştüler. Görüşme tam 3.5 saat sürdü' iddiası doğruyu yansıtıyor. Peki, görüşme talebi kimden geldi? Bence bunun bir önemi yok" diye yazdı.

Gül'ün partiler arası mutabat sağlanmadığı için 24 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmadığını hatırlatan Kekeç, şöyle devam etti:

Gül'ün, mensubu ve kurucusu olduğu AK Parti'yle arasına mesafe koyduğunu biliyoruz. Bu tavrını (artık) gizlemiyor. Mesafesini (ve gayrı memnun pozisyonunu) bugüne kadar tavırlarına yansıtarak açıklamayı tercih etti ve bir tür 'işaret diliyle' konuştu; Toplantılara icabet etmemek, çağrılı olduğu davetlere gitmemek, zor duruma düşen arkadaşlarının yanında yer almamak, aynı fotoğraf karesinde görünmemek gibi. Mesafesini, 'parti meselesi' olmaktan çıkıp 'Türkiye meselesine' dönüşmüş konularda da (mesela 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'da da) korudu. Sustu. Hep sustu. Konuşma gereği duyduğunda da, 'dava arkadaşlarını' töhmet altında bırakacak açıklamalar yaptı. Bununla da yetinmedi, 'İçişlerinizi düzenlemezseniz, darbe ve dış müdahale kaçınılmaz hale gelir' diyerek, olası bir darbeye ve dış müdahaleye meşruiyet atfetti. Sürekli dava arkadaşlarını refüze eden (refüze eden ve hiç de hak etmediği halde 'gadredilmiş küskün adam' rolü oynayan) Gül, muhalefet partilerinin davetlerine 'koşa koşa' gidiyor. Hadi gitsin. Niçin bunu gizliyor? Bizden (yani kamuoyundan) ne kaçırıyor?

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Mansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklamasıMansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklaması
MHP 152 belediye için adaylarını açıkladıMHP 152 belediye için adaylarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu ahmet kekeç

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eşlerinin altın günü varmış orada kek kısır yemişler iki laflamışlar. ha bu arada K.K ALmayada pkk lı vekillerle bir araya gelerek neler konuştuğunu anlatmıştır kendisine chp seçmeni siz bunları görüyormusunuz acaba yoksa görüpte saflığıma yatıyorsunuz genel başkanınız ne fırıldaklar peşinde bir fikriniz var mı veya kafanızda soru işareti 3 yaşındaki çocuğa bu adamın 1 hafta içinde görüştüğü kişileri söylese kapıdan içeri sokmaz arkadaşı el vicdan.
GÜL DENİNCE AKLIMA GELDİ,,,YAHU 55 KORUMASI VAR. DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ESKİ CUMHURBAŞKANIDR TAMAM ANCAK BÜYÜK İSRAF...BAKINIZ SEVGİLİ AHMEDİ NEJATTA 8 YILLIK ESKİ CUMHURBAŞKADIR.KORUMASI FALAN YOK, VE ÜNİVERİSTEDE DERS VERİYOR ÖĞRENCİLERİNE.TÜRKİYE BU LÜKSE SON VERMELİ ARTIK.KORKANDA CUMHURBAŞKANI NE OLMASIN KARDEŞİM ÜLKEDE.SON SZM 1994 DE MECLİSTE DUVARIN DİBİNDE BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜĞÜMDE ACIMIŞTIM AMA.ADAM İNGİLİZ EMİR ERİ ÇIKTI KADEHLERİ KALDIRIRKEN NOKTA.....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için deprem etkisi yaratacak sözler: Eyaletler sisteminin ilk adımı

İstanbul için olay yaratacak söz: Eyaletler sisteminin ilk adımı

Mansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklaması

Mansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklaması

MHP 152 belediye için adaylarını açıkladı

MHP 152 belediye için adaylarını açıkladı

Meral Akşener de tartışmaya dahil oldu: Yeter artık...

Akşener de tartışmaya dahil oldu: Yeter artık...

Erdoğan'dan, 'TSK'da başörtüsü serbestisi iptal edilsin' diyen savcıya çok sert tepki

Erdoğan'dan, Danıştay Savcısı'na çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem ya, bir dinle

Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem, bir dinle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.