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Abdullah Gül Kayseri'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

ONBİRİNCİ  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli etkinliklere katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi.

Abdullah Gül Kayseri'de

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli etkinliklere katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi.
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül, THY'nin tarifeli uçağı ile Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Gül'ü burada Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Vakfı Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve yakınları karşıladı. Abdullah Gül, karşılamanın ardından kendi adını taşıyan üniversitenin kütüphanesi ile müzesinde incelemelerde bulundu.
Gül, daha sonra Kayseri'de bir özel lise kampüsünde yaptırılan Haydar Aliyev öğrenci yurdunun açılışında bulunduktan sonra akşam saatlerinde yeniden havayolu ile İstanbul'a dönecek.

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Abdullah Gül Kayseri'deAbdullah Gül Kayseri'deAbdullah Gül Kayseri'de

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