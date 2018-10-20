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Abdullah Gül Kayseri'de (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

HAYDAR ALİYEV YURDU AÇILDI Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Destekleme Vakfı Haydar Aliyev Yurdu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'ndan milletvekilleri, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AGÜ Rektörü Prof.

Abdullah Gül Kayseri'de (2)

HAYDAR ALİYEV YURDU AÇILDI
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Destekleme Vakfı Haydar Aliyev Yurdu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'ndan milletvekilleri, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile AGÜ Destekleme Vakfı Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu'nun katılımıyla açıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde AGÜ Destekleme Vakfı Fen ve Anadolu Lisesi Kampüs alanında 3 bloktan oluşan 375 öğrenci kapasiteli Haydar Aliyev Yurdu'nun açılışında konuşan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kardeş Azerbaycan'ın değerli konuklarıyla bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada umuyorum kendilerini kendi topraklarında gibi hissediyorlardır. Eğitime çok önem verdiğim için burada bir Fen-Anadolu Lisesi olsun istedim. Bu okulun yurduyla birlikte Türk Cumhuriyetlerinden gelen gençlerimize ve tüm insanlığa açık olmasını istedim. Büyük liderin ismini verdiğimiz bu yurt çok önemlidir. Merhum Haydar Aliyev'i çok yakından tanıma fırsatı buldum. Türk dünyasının geleceğini onunla tartışmış ve onun bu konudaki vizyonunu bilen biriyim. İki devlet tek milletin anlamını çok iyi biliyorum. Babasından aldığı görevi sürdüren dostum İlham Aliyev de Azerbaycan'ı dünyada hak ettiği yere getirmek istemektedir. Bildiğiniz gibi Haydar Aliyev hayatı mücadele ile geçmiş Sovyet rejiminde en üst göreve kadar çıkabilen tek Türk ve Müslüman kişiydi. Tüm tarih buna şahittir. Türkiye Azerbaycan dostluğu çok kadimdir. Kişilerden öte milletlerin kalplerinde yer etmiştir. Türkiye Azerbaycan dostluğunu görev dönemimde ileri taşımaya gayret ettim. Bugün de Tayyip bey ile İlham bey çok ileriye taşıyorlar. İzmir'de dün açılışı yapılan tesisler bunun bir nişanesidir. Azeri kardeşlerimiz Türkiye'nin başarılarıyla her zaman gurur duydu. Biz de Azerbaycan'ın başarılarıyla aynı duyguları hissediyor ve gurur duyuyoruz. Azerbaycan'a gittiğim gezilerde yeni neslin Türk sevgisiyle dolu olduğunu gördüm. Kayseri'deki etkinliklerde umarım siz ve heyetinizi çok heyecanlandırmıştır. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği. Yaşasın buna destek verenler" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Ali Hasanov ise, "Haydar Aliyev Yurdu açılışı dahil olmak üzere bugün biz Kayseri'de 3 önemli olaya tanık olduk. ERÜ'de konferansa katıldı. Hocalı Soykırımı Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdik. Şimdi de Haydar Aliyev yurdununn açılışını gerçekleştiriyoruz. Türk Azerbaycan dostluğu Haydar Aliyev, Atatürk'ün attığı temelleri daha da ileriye götürdü. Tek millet iki devlet dedi. Haydar Aliyev'in yarattığı bu kardeşlik ve dostluk kırılmaz bağlarla bağlı" diye konuştu. Sonrasında Gül ve Hasanov buradaki lisedeki öğrencilerle merdivene oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Abdullah Gül Kayseri'de (2)Abdullah Gül Kayseri'de (2)Abdullah Gül Kayseri'de (2)Abdullah Gül Kayseri'de (2)

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