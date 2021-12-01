Abdullah Gül'le ilgili Fehmi Koru'dan flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Gazeteci–Yazar Fehmi Koru TV5’de Hasan Basri Akdemir ile Mustafa Deniz’in sunduğu 4.Güç programında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüşmelerini ve AK Partili eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile eski bakanlardan Hüseyin Çelik'in çıkışlarını değerlendirdi.

"ABDULLAH GÜL İSMİ ADAY ÇIKARSA AK PARTİ'Yİ ZORA SOKACAK"

AK Parti ile özdeşleşmiş bir ismin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin AK Parti’ye zarar vermeyeceğini belirten Koru, “Abdullah Gül ismi eğer aday olarak çıkacak olursa, bu belki de ciddi bir biçimde AK Parti’yi zora sokacak. Herhangi bir muhalif partinin kendi içerisinde çıkartacağı bir aday başka muhalif partilerin tabanında oy alsa bile 50+1 bulması için AK Parti’nin tabanında da oy alması gerektiğinden, orada zorlanacaktır. Yüzde 50+1 bulabilecek bir aday ancak millet ittifakı çıkarabilirse, başkan seçtirebilme ihtimali yüksek olacak. Bunların şimdilerde tartışılmasının en önemli sebebi Abdullah Gül ismi çıktığı zaman onu bir biçimde yaralayacak saldırılar olmasını buna bağlıyorum. Rahatsızlık görüntüsü var ama rahatsız olmamaları lazım, neticede AK Parti’nin kurucu isimlerinden biri Abdullah Gül AK Parti’nin ilk başbakanı, uzun yıllar başarılı dışişleri bakanlığı görevi yürüttükten sonra AK Parti’nin aday göstermesiyle cumhurbaşkanı seçilmiş olan bir isim. AK Parti ile bu kadar özdeşleşmiş bir ismin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini AK Parti için bir zarar verecek bir yönde olduğunu sanmıyorum” dedi.

"Sıkıntılı süreci suhuletle yaşanmasını sağlayacak ismin AK Parti’lileri de üzmemesi gerektiğini ifade eden Koru,”neticede ülkenin önümüzdeki sıkıntılı döneminden sağlayacak ve esas kaynağı olduğu artık herkes tarafından görülen, son üç yılda uygulanmakta olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nden vazgeçilip, parlamenter sistemi biraz da güçlendirerek yenilemeyi getirecek bir süreç yaşanacaksa, o süreci suhuletle yaşamamızı sağlayacak isim herhalde AK Parti’lileri de üzmemeli” ifadelerini kaydetti."

ABDULLAH GÜL TEKLİFİ KABUL EDER Mİ?

Mustafa Deniz’in yönelttiği “Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olur mu?” sorusuna

Koru, “Böyle bir görev kendisine teslim edilmek istenirse, bunun da şartlarını yerine getirecek bir görüntü oluşursa, muhalefet onun ismi üzerinde birleşirse elbette böyle bir teklifi reddetmeyecektir. 2018’de de yaşadığımız o süreç çok herkesin gözü önünde yaşandı. Muhalefetin onun ismi üzerinde birleşmesi üzerine ancak böyle bir şey olur” dedi.

