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Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "İnşallah her şey güzel olur, iyi olur" ifadelerini kullandı.

Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, oy verme sırasında ki vatandaşları beklerken sandık görevlileri ile sohbet etti. Gül çifti, oylarını "1145" numaralı sandıkta kullandı.

'BÜYÜK BİR AVANTAJ'

ABDULLAH GUL

Abdullah Gül oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. İnşallah memleket için Türkiye için hayırlı olsun. Önümüzde uzun 4 buçuk yıl gibi uzun bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur. Memleket için vatandaşların beklentileri var ve önümüzde yeni bir seçim olmaması Türkiye için büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.

Gül çifti, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra okuldan ayrıldı.

(DHA)

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