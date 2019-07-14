HABER

Abdullah Gül, Şanlıurfa'da cenazeye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde AK Parti eski milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın vefat eden babasının cenazesine katıldı.

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- 11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde AK Parti eski milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın vefat eden babasının cenazesine katıldı.

22'nci dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası Hacı Hadi Bayrak, dün vefat etti. Cenazeye katılmak için Hilvan'a gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk olarak Saluca Mahallesi'ndeki taziye evine gitti. Buradaki vatandaşlarla bir araya gelen Gül, Bayrak ailesine taziye dileklerini iletti ve okunan duaya eşlik etti.

Abdullah Gül, daha sonra mahalle meydanında kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından tabutu omuzlayan Gül, vefat eden Hacı Hadi Bayrak'ın defni sırasında da mezara toprak attı.

Cenazeye Abdullah Gül'ün yanı sıra eski milletvekilleri ve siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aşiret reisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdiCumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi
Görme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptıGörme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.