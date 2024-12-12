Abdullah Gül "Tarihi bir gelişme" dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdi. Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya liderlerini ağırladı.

"YENİ BİR BAŞLANGICIN İLK ADIMINI ATMIŞ OLDUK"

Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk" açıklamasını yaptı.

ABDULLAH GÜL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Somali - Etiyopya anlaşmazlığının, Türkiye’nin katkılarıyla Ankara’da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesi, tarihi bir gelişmedir" dedi. Açıklamasının devamında Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Gül paylaşımında şunları ifade etti:

"Afrika kıtasının en eski problemlerinden birisi olan ve birçok kanlı savaşa yol açan Somali - Etiyopya anlaşmazlığının, Türkiye’nin katkılarıyla Ankara’da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesi, tarihi bir gelişmedir. Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim."