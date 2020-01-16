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  4. Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özdaban, yakınları ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Akıncı, önceki celse sunduğu ve Özdaban'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını yineledi.

Ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özdaban, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, arada geçen süre boyunca örgüt üyesi olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirmenin ortaya konulmadığını belirtti.

Hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatının olmadığını ileri süren Özdaban, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Darbe girişiminin ardından KKTC'de görevine devam ettiğini anlatan Özdaban, hakkındaki soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kaldığını, diplomatik pasaportu olmasına rağmen ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini vurguladı. Bu durumun, suçsuz olduğunu gösterdiğini ileri süren Özdaban, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Başkan Abdullah Fırat Gedik, üye hakimler İbrahim İlaslan ve İzzet Nesip Doyduk'un bulunduğu heyet kararını açıkladı. Buna göre, sanık Özdaban, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABDULLAH GÜL'ÜN BAŞYAVERİYDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapan Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında, 7 albayla birlikte 16 Ocak 2018’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınarak, Türkiye'ye getirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Furkan Özdaban FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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