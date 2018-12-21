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Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever için terör soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever için terör soruşturması

Ahmet Sever hakkındaki dosyaya erişimle ilgili olarak gizlilik kararı alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 kapsamında başlatılan soruşturma 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Savcı, Ahmet Sever'in avukatı Oya Aydın Göktaş'ın, "Hangi terör örgütünün söz konusu olduğu ve neye dayanarak soruşturma açıldığı" yolundaki sorularını 'gizlilik' kararını gerekçe göstererek yanıtsız bıraktı.

T24'te yer alan habere göre Sever'e yaklaşık üç hafta önce de 'İçimde Kalmasın-Tanıklığımdır' kitabından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından aynı anda 4 hakaret ve tazminat davası açılmıştı.

Erdoğan ve Varank 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusu yaparken, Şentop hakaretin yanı sıra tazminat konusunda da şikâyette bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül terör Ahmet Sever

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