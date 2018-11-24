Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

AK Parti'de İstanbul adayının Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. CHP'de ise Muharrem İnce ismi etrafındaki tartışmalar sürüyor. Bugünkü köşesinde İstanbul çekişmesini kaleme alan Nagehan Alçı, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesinden sonra nereye gitsem aynı yorum: Bu seçimlerde İstanbul’un tansiyonu çok yükselecek. Binali Yıldırım ile Muharrem İnce çekişmesi olursa heyecan artacak." ifadelerini kullandı.

Alçı, Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na gittiğini iddia ettiği ismi de açıkladı.

"Peki olacak mı?" diye soran Alçı'nın yazısının devamı şöyle:

CHP, önceki günkü görüşmenin ardından İnce’nin istediği gibi bir eğilim yoklamasından sonra kendisini aday gösterecek mi? İYİ Parti-CHP diyaloğu nereye evriliyor? Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde üzerinde mutabık kalınan konular neydi?

CHP’nin içinden çok çeşitli bilgiler aldım. Bugün sizlerle bunları paylaşacağım…

Öncelikle İnce ile başlayayım. Hatırlarsanız kurultay tartışmaları boyunca nasıl ki Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gitmeyeceğini devamlı yazdıysam, bugün de aynı kesinlikle Muharrem İnce’nin İstanbul adayı yapılmayacağını yazıyorum.