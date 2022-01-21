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Abdullah Gül'ün sağlık durumu nasıl? Ameliyat sonrası açıklama

21.01.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ameliyat olduğu açıklandı. İki hafta önce gerçekleşen operasyonla ilgili bilgilendirme kamuoyuyla paylaşıldı. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün belinden yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı. Peki Abdullah Gül'ün sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylar...

Abdullah Gül'ün sağlık durumu nasıl? Ameliyat sonrası açıklama
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. İki hafta önce gerçekleşen operasyon 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından duyuruldu. Ameliyat sonrası Abdullah Gül'ün sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.

ABDULLAH GÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

  1. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Abdullah Gül'ün sağlık durumu için "gayet iyi" ifadeleri yer aldı.

  2. Cumhurbaşkanlığı Ofisi hesabından yapılan açıklama şöyle;

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül iki hafta önce belinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyidir."

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