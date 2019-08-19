Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum atamalarına tepki geldi.

"DEMOKRASİMİZ İÇİN DOĞRU OLMAMIŞTIR"



Abdullah Gül, paylaşımında "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 19, 2019

"SEÇİMLE GELENLERİN SEÇİMLE AYRILMASI MİLLİ İRADE İLKESİNİN GEREĞİDİR"



Davutoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir.

Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır.

"ESAS OLAN SEÇME VE SEÇİLME HAKKIDIR"



Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir.

Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır.

Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 19, 2019



