Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin Gül'e en yakın isimle görüştüğünü dile getirirken, iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı.
ABDULLAH GÜL'ÜN EN YAKININDAKİ İSİM AÇIKLADI
'TAM BİR DELİ SAÇMASI'
Söz konusu iddiaların kesin bir dille yalanlandığını belirten Sarıkaya, "Soruyu sormamla başladı, bitene kadar tepkisini sert dille sürdürdü. Dedi ki, 'Yalanın dik alası… Tam bir deli saçması… Bir deli kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor…' Son günlerde Anadolu’da birilerinin Abdullah Gül ve Ali Babacan adına parti kurma faaliyeti yaptığı haberlerinin geldiğini ilettim. 'Ali Bey'i (Babacan) bilmem, ama Abdullah Bey'in (Gül) böyle bir uğraşı yok. Bundan da eminim…'" ifadelerini aktardı.
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