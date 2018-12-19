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Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 08:09 | Son Güncelleme

'Abdullah Gül, 55 milletvekili ile yeni parti kuracak' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ankara'yı sallayan iddiaları köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Gül'ün en yakınındaki isimle görüştüğünü ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını yazdı.

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin Gül'e en yakın isimle görüştüğünü dile getirirken, iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı.

ABDULLAH GÜL'ÜN EN YAKININDAKİ İSİM AÇIKLADI

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimle görüştüğünü belirten gazeteci Sarıkaya, "Hani çok yakın eş, dost, akraba, 'yediği içtiği ayrı gitmeyen' diye tanımlanır ya… Öyle bir isim… Önemli karar anlarında hep 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanında yer aldı. En azından kararını ilk dile getirdiği kişilerden biriydi… Son günlerde Gül’ün 55 milletvekili ile parti kuracağı haberi yayılınca merak edip aradım" ifadelerine yer verdi.

'TAM BİR DELİ SAÇMASI'

Söz konusu iddiaların kesin bir dille yalanlandığını belirten Sarıkaya, "Soruyu sormamla başladı, bitene kadar tepkisini sert dille sürdürdü. Dedi ki, 'Yalanın dik alası… Tam bir deli saçması… Bir deli kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor…' Son günlerde Anadolu’da birilerinin Abdullah Gül ve Ali Babacan adına parti kurma faaliyeti yaptığı haberlerinin geldiğini ilettim. 'Ali Bey'i (Babacan) bilmem, ama Abdullah Bey'in (Gül) böyle bir uğraşı yok. Bundan da eminim…'" ifadelerini aktardı.


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Abdullah Gül yeni parti Muharrem Sarıkaya

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