'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu bir ekiple yeni parti kurma hazırlığında olduğu ve dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekiline liderlik yapacağı iddia edildi.

AK Parti’nin kurucu kadrosunda yer alan Gül, birkaç gün önce de eski Bakan Ömer Dinçer’in babasının cenazesine katılmıştı.

AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN...

Cenaze namazı sırasında, mevcut AK Parti yönetimi ile mesafeli olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı’nın yakınında durup onunla birlikte saf tuttuğu; mevcut AK Parti yönetiminden Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Nihat Ergün'ün ise Gül ve çevresindekilerden uzakta, yan yana durduğu görülmüştü.

Milliyet’ten Talat Atilla ise pazar günkü "Gül ‘Beni partiye almıyorlar!’ dip dalgasıyla 55 vekili işaretledi!" başlıklı köşe yazısında Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağını iddia etmişti.

Talat, Gül'n 4 ay içerisinde bir medya patronu ve iki STK başkanının desteğiyle çeşitli partilerdeki 55 milletvekilini bir araya getireceğini ve liderlik edeceğini yazdı.

