Abdullah Gül'ün doktoru FETÖ'den hakim karşısında

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner'in "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapisle yargılanmasına başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sedat Caner ile avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okumasının ardından savunma yapan Caner, 2012'den itibaren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın doktoru ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak cumhurbaşkanlığında çalıştığını, Gül'ün Cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından da kendi isteğiyle görevi bıraktığını anlattı.

Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından Gazi Üniversitesine atandığını, ABD'de görevli olarak çalışırken Gazi Üniversitesindeki kadrosunun İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini öğrendiğini ifade eden Caner, Türkiye'ye döndükten sonra soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

"ByLock" kullandığına yönelik tespiti de reddettiğini bildiren Caner, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Tuncay Delibaşı ile Hamdi Akın İpek ile irtibatı olduğu tespit edilen Caner'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

