HABER

Abdullah Gül'ün doktoru FETÖ'den hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner'in "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapisle yargılanmasına başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sedat Caner ile avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okumasının ardından savunma yapan Caner, 2012'den itibaren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın doktoru ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak cumhurbaşkanlığında çalıştığını, Gül'ün Cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından da kendi isteğiyle görevi bıraktığını anlattı.

Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından Gazi Üniversitesine atandığını, ABD'de görevli olarak çalışırken Gazi Üniversitesindeki kadrosunun İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini öğrendiğini ifade eden Caner, Türkiye'ye döndükten sonra soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

"ByLock" kullandığına yönelik tespiti de reddettiğini bildiren Caner, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Tuncay Delibaşı ile Hamdi Akın İpek ile irtibatı olduğu tespit edilen Caner'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Sivas'ta kar yağışıSivas'ta kar yağışı
THY uçağına yıldırım isabet ettiTHY uçağına yıldırım isabet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Bedelli askerlerin yemin töreni

Bedelli askerlerin yemin töreni

THY uçağına yıldırım isabet etti

THY uçağına yıldırım isabet etti

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Beklenen cuma için geri sayım başladı

Beklenen cuma için geri sayım başladı

Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Bu illerde yaşayanlar dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.