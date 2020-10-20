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Abdullah Gül’ün FETÖ’den yargılanan eski danışmanının davasına 12 Kasım’da devam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı tespit edilen ve bu kapsamda hakkında dava açılan 11.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı tespit edilen ve bu kapsamda hakkında dava açılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski danışmanı Ayşe Yılmaz’ın yargılanmasına 12 Kasım’da devam edilecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 2017’de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski danışmanı Ayşe Yılmaz’ın örgütle bağlantısı tespit edilmişti. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Yılmaz, 16 Haziran 2017’de çıkarıldığı Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 Ağustos 2017’de ise Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yılmaz, bu tarihte alınan ifadesinde, FETÖ’ye üye olmadığını öne sürmüştü. Bank Asya’ya para yatırdığı tespiti hakkında konuşan Yılmaz, hesabına 10 bin lira yatırdığını belirterek, "Bunu Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine yatırmadım. Bu çağrıdan haberim olduğunda 2015 yılında paramı çektim. O bankayla da çocukların okulundan dolayı çalışıyorduk. Eğer talimatla yatırmış olsaydım böyle küçük bir meblağ yatırmazdık" ifadelerini kullanmıştı.
"1997 yılından beri Abdullah Gül’ün danışmanlığını yapmaktayım"
Yılmaz, "Bunlara ait okullarda okumadım, yurtlarında kalmadım. Üniversite döneminde arkadaşların evinde sohbet toplantılarına ara sıra gittim. Ondan sonra da irtibatım kalmadı. Himmet alıp vermedim. Eşim kendi işini yapıyor. Kardeşim ihraç edildi. Bir kardeşim de tutuklu. Eşimin kapatılan bir vakfın yöneticisi olduğundan haberim yoktu. 1997 yılından beri Abdullah Gül’ün danışmanlığını yapmaktayım. Serbest bırakılmaya talep ediyorum" iddialarında bulunmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz hakkında yürüttüğü soruşturmayı aynı yıl içinde tamamlayarak FETÖ’den hakkında dava açtı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın görülmesine 12 Kasım’da devam edilecek.

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