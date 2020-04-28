Abdullah Öcalan 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda görüştü

Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın görüşmede daha çok Irak Kürdistan Bölgesi'nde PKK, YNK ve KDP arasında yaşanan gerilimler üzerine değerlendirmelerde bulunup birlik çağrısı yaptığını belirtti.

21 yıldır İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ilk kez ailesiyle telefonla görüşme hakkını kullandı. BBC Türkçe'ye konuşan Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, müvekkilinin 1999'dan beri ilk kez telefon ile görüşme hakkını kullanabildiğini söyledi. Bilmez, "Büyük bir ihtimalle salgından dolayı görüşmeye izin verildi" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, "Sayın Öcalan ile birlikte İmralı'da tutuklu diğer üç müvekkilimiz de aileleriyle görüştü. İçeriğe dair bilgimiz yok ama müvekkilimiz şu an iyi olduğunu ama ileride durumunun ne olacağını bilemediğini söylediğini aktarmış. Bugün yapılan telefon görüşmesi Abdullah Öcalan'ın cezaevinde ailesiyle yaptığı ilk telefon görüşmesi" dedi.

Bilmez, Öcalan ile birlikte İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan diğer üç müvekkillerinin adaya nakledilmeden önce aileleriyle telefonla görüşebildiklerini söyleyerek şunları aktardı:

"Ama nakledildikten sonra onlar da bu haktan mahrum kaldı. İmralı'da büyük bir hukuksuzluk var. Eğer hukuka uygun davranılmış olsaydı, haftalık olağan telefon görüşme haklarını kullanabilirlerdi. Uzun bir süredir aile ve avukatların görüşü gerçekleşemiyordu, mektupla da iletişim yoktu. Salgından sonra İmralı'da müvekkillerimizin sağlığı ile ilgili herhangi bir bilgi alamıyorduk. Büyük bir ihtimalle salgından dolayı telefon ile görüşmelerine izin verildi" dedi.