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  4. Abdullah Öcalan çıkışı Meclis'i karıştırdı! 3 partiden 32 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi

Abdullah Öcalan çıkışı Meclis'i karıştırdı! 3 partiden 32 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
23.10.2024 15:23
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı siyaset gündemini hareketlendirdi. Bahçeli'nin çağrısı tartışmaların ana maddesi olurken, bugün grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kürsüden ip atarak Bahçeli'ye yüklendi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Kılınç, AK Parti, MHP ve CHP'den 32 milletvekilinin istifa ederek kendi partilerine katılacağını söyledi.

Abdullah Öcalan çıkışı Meclis'i karıştırdı! 3 partiden 32 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı, Türk siyasi tarihindeki yerini şimdiden alırken, siyaset gündemindeki tüm hesapları da değiştirdi.

Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanarak çağrıda bulunmuştu.

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"SÜREÇTE YER ALMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaptı ve "Terör bitecekse, barış sağlanacaksa bu sürece kayıtsız kalmayacağız. Anaların gözyaşı dinecekse, Türk’ün ve Kürt’ün acıları sona erecekse bu süreçte yer almak bizim görevimizdir" demişti.

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"ÖCALAN'I ASAMADINIZ AMA BU MİLLETİN HAYELLERİNİ ASTINIZ"

Yaşanan gelişmeler tartışmaları da beraberinde getirirken, İYİ Parti'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu olmuştu. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Müsavat Dervişoğlu, sert ifadelere yer verdi. Dervişoğlu, "Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız" diyerek kürsüden ip attı.

BAHÇELİ İPİ ODASINA ASACAK

Bahçeli'nin ise bu çıkışın ardından kendisine yönelik atılan ipi istediği ve odasına asacağı belirtildi.

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AK PARTİ, CHP VE MHP İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yapılan çağrının ardından art arda gelen açıklamaların TBMM'ye nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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Müsavat Dervişoğlu - Suat Kılınç

"32 MİLLETVEKİLİNİN İYİ PARTİ'YE GEÇMEK İSTEDİĞİ BİLGİSİNE ULAŞTIK"

Yeniçağ Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Kılınç, "Meclis’te önemli bir sayıda milletvekili, yeni bir Çözüm Süreci’ne hazırlık yapılmasından oldukça rahatsız. Bahçeli’nin ilk Öcalan çağrısı, AKP’li yöneticilerin açıklamaları ve Özgür Özel’in bu süreçteki tavrı nedeniyle AK Parti, CHP ve MHP’den toplam 32 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmek istediği bilgisine ulaştık" dedi.

Kılınç, istifayı düşünen bu isimlerin 25 Ekim’de partinin kuruluş yıl dönümünde partiye katılmasının da beklenmediğine dikkat çekti.

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