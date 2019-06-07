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Abdullah Öcalan: Hem devlet hem PKK çözüme dair yeni yöntemler geliştirmeli

07.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, bayram ziyareti için gittiği İmralı Adası'nda görüştüğü ağabeyinin "hem devlet hem de PKK'nin çözüme dair yeni yöntemler geliştirmesi gerektiği" mesajını ilettiğini söyledi. Mehmet Öcalan'a göre PKK lideri, açlık grevlerinde hayatını kaybedenlerle ilgili olarak da, "Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi" dedi.

Abdullah Öcalan: Hem devlet hem PKK çözüme dair yeni yöntemler geliştirmeli

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, bayram ziyareti için gittiği İmralı Adası'nda görüştüğü ağabeyinin "hem devlet hem de PKK'nin çözüme dair yeni yöntemler geliştirmesi gerektiği" mesajını ilettiğini söyledi.

Mehmet Öcalan, görüşmenin ayrıntılarını Mezopotamya Ajansı'na anlattı.

Ajansın internet sitesinde yer alan habere göre Abdullah Öcalan, "tamamen tıkanan bir dönemden geçildiği gerekçesiyle hem Kürt, hem Türk siyasetini eleştirdi."

Mehmet Öcalan, ağabeyinin sözlerini şöyle aktardı:

"Türk devletinin imha ve savaş politikası ile bir sonuç alamayacağını, bu nedenle de yeni bir yönteme ihtiyaç olduğunu söyledi. Hem devlet hem de PKK'nin çözüme dair yeni yöntemler geliştirmesi gerektiğini belirtti. Yine 'Ölümler üzerinden bir çözüm bulunamaz. Sorunun çözümüne dönük, onurlu bir barışa gidecek yöntemler geliştirilmeli. İmha politikaları ile bir çözüm bulunamaz' değerlendirmelerinde bulundu."

'Açlık grevleri bir yere kadar uygulanabilir'

Mehmet Öcalan, ağabeyinin açlık grevleri için ise "Açlık grevleri bir eylem yöntemi, ancak bir yere kadar uygulanabilir. Bir yerden sonra ise herkese zarar verebilir. Bu aşamadan sonra daha çok demokratik halk eylemliklerinin geliştirilmesi gerekiyor" dediğini aktardı.

Abdullah Öcalan, yaklaşık 8 yıl aradan sonra Mayıs ayında avukatlarıyla iki kez görüşmüş; 26 Mayıs'ta yapılan açıklamada "Başta açlık grevleri ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum" demişti.

Bu açıklama sonrası açlık grevleri sona erdirilmişti.

Abdullah Öcalan'ın "Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil. Siyaset açlık grevleri üzerinden bir yere kadar yapılır sonuna kadar yapılmaz" dediğini belirten Mehmet Öcalan, ağabeyinin "Dışarıda bulunanlar çok daha fazla olanağa sahipler ve çok daha fazla yöntem geliştirebilirler. Dışarıda olanlar örgütlenmelerini yapıp güçlensinler ve demokratik tepkilerini bu anlamda geliştirsinler. Bu yöntem daha doğru bir yöntem olur" ifadelerini de aktardı.

'Suriye'de mücadele bütün Suriye halkları ile yapılmalı'

Mehmet Öcalan, ağabeyinin, Suriye'nin kuzeyinde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) ilan ettiği özerk bölge için de, daha önce yaptığı çağrısını şu sözlerle tekrarladığını söyledi:

"Kuzey Suriye halkının özgürlükleri için daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Ancak bunu bütün Suriye halkları ile yapmaları gerekir. Suriye'nin birliği için bütün halkların ortak yaşamı hep birlikte inşa etmeleri gerekir. Bunu başarabilirlerse kimse bunu sonlandıramaz."

Ağabeyiyle daha önce en son Ocak ayında görüşen Mehmet Öcalan, İmralı'da başlayan görüşmelerin devam edip etmeyeceğini görmek için ise beklemek gerektiğini söyledi.

Mehmet Öcalan, ağabeyiyle görüşmesinde 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ise gündeme gelmediğini söyledi.

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