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  4. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla ilgili yeni gelişme! 15 yıla kadar hapisleri istendi

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla ilgili yeni gelişme! 15 yıla kadar hapisleri istendi

06.08.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 avukat hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla ilgili yeni gelişme! 15 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, şüpheli avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Önderlik Komitesi içerisinde yer aldıkları, İmralı'da cezaevinde bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde avukatlığını üstlendikleri ileri sürüldü.

DERNEĞİ ÖRGÜTSEL AMAÇLA KULLANDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Şüphelilerin avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları, mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına ilettikleri, Öcalan'ın savunmasını yapmak adına birçok örgüt mensubu avukatla birlikte Taksim'deki Asrın Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri, bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri de kaydedildi. TUAD (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) isimli dernek üzerinden tutuklanan örgüt mensuplarına hukuki yardım sağladıkları, tutuklu örgüt mensuplarının ailelerine örgütün talimatları doğrultusunda ulaşarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordukları, yani bu sözde derneği de örgütsel amaçla kullandıkları anlatıldı. Şüphelilerin örgütün talimatları doğrultusunda cezaevlerinde süresiz açlık grevine giren örgüt mensuplarına destek için toplantılar organize ettikleri, örgüte müzahir basın-yayın organlarına demeçler verdikleri de öne sürüldü.

ULUSLARARASI ALANDA NEGATİF ALGI OLUŞTURDUKLARI

İddianamede şüphelilerin "Öcalan'a Tecrit uygulanıyor", "Avukatları 300 gündür görüştürülmüyor" gibi söylemlerle ve bunu basın-yayın organlarında yayımlattırarak kamuoyunda ve uluslararası alanda negatif algı oluşturdukları ve Türkiye'de bir mahkuma kötü davranıyor göstererek, uluslararası alanda zor duruma sokmaya çalıştıkları ifade edildi. İddianamede, şüpheli avukatlar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler hakim karşısına çıkacak. (DHA)

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklamaTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama


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