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Abdullah Özbey kimdir? Refah Partisi eski Karaman milletvekili Abdullah Özbey ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

07.04.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Refah Partisi eski Karaman milletvekili Abdullah Özbey basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya gelen Karaman eski milletvekili yaşamını yitirdi. Vatandaşlar, Abdullah Özbey kimdir? Refah Partisi eski Karaman milletvekili Abdullah Özbey ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Abdullah Özbey kimdir? Refah Partisi eski Karaman milletvekili Abdullah Özbey ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Refah Partisi eski Karaman milletvekili Abdullah Özbey hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesinin İstanbul'dan kaldırılacağı öğrenildi. Medyada yer alan haberler sonrası Abdullah Özbey kimdir? Refah Partisi eski Karaman milletvekili Abdullah Özbey ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Refah Partili isme ilişkin bilgiler haberimizde...

ABDULLAH ÖZBEY KİMDİR?

Abdullah Özbey, 1958'de Karaman'ımn Ermenek ilçesinde doğdu.

Abdullah Özbey, ilk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladıktan sonra 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1982'de Hakimlik-Savcılık sınavını kazanarak stajına başlayan Abdullah Özbey; 1983-1985 yılları arasında yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. 1986 yılında Gümüşhane Torul'da Sulh Ceza Hakimi olarak göreve başladı. 1987 yılı sonunda hakimlik görevinden istifa ederek kendi baba memleketinde madencilik faaliyetlerine başladı.

1994 yılında Refah Partisi'nde siyasi hayatına başlayarak yerel seçimlerde Ermenek Belediye Başkanı adayı oldu. 1995 genel seçimlerinde Karaman'dan Refah Partisi Milletvekili seçildi. Fazilet, Saadet ve Yeniden Refah Partisi kurucu üyesidir. Ayrıca Erbakan Vakfı İstişare Kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. Halen serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

REFAH PARTİSİ ESKİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ ABDULLAH ÖZBEY ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

1995 yılı seçimlerinde Refah Partisi’nden Karaman Milletvekili seçilen avukat Abdullah Özbey'in ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmazken, merhumun cenazesinin İstanbul'dan bugün kaldırılacağı aktarıldı.

ABDULLAH ÖZBEY KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Abdullah Özbey 64 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

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