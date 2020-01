Abdullah Sevim: İstanbul'un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İstanbul’da muhtemel bir depremde yıkılacak bina sayısının yaklaşık 9 ilçe kadar olacağını söyledi.

İstanbul’da beklenen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Sevim, “7,5 şiddetinden daha büyük bir deprem olması durumunda, 48 bini çok ağır ve ağır olmak üzere tam 242 bin bina orta ve üstü derecede hasar görecek. Yani yaklaşık her 4 binadan 1’i yıkılacak” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Sevim, yaptığı çağrının 16 milyonu direkt, 82 milyonu ise dolaylı olarak ilgilendirdiğini ifade etti. Sevim’in açıklamaları şöyle:

"HER 3 YOLDAN BİRİ KAPANACAK"



“Aziz İstanbul’un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak! 25 milyon ton enkaz oluşacak! İstanbul’daki her 3 yoldan birisi kapanacak! Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Adalar ve Beyoğlu’nda kanalizasyonlar çökecek! Bin 45 atıksu noktası hasar görecek! 463 içmesuyu ve 355 doğalgaz noktası zarar görecek! Her 2 kişiden 1’inin acil durum su ve yiyecek yardımına ihtiyacı olacak! 1 milyon 300 bin kişi, 1 ila 3 hafta arasında çadır kentlerde yaşamak mecburiyetinde kalacak!”