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  4. Abdullah Sevim: İstanbul'un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak

Abdullah Sevim: İstanbul'un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, hükümeti depreme karşı hazırlığa davet etti. Beklenen depremin yaratacağı olası senaryoları aktaran Sevim, İstanbul’un 9 ilçesinde bina kalmayacağını ve 25 milyon ton enkaz oluşacağını ifade etti.

Abdullah Sevim: İstanbul'un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İstanbul’da muhtemel bir depremde yıkılacak bina sayısının yaklaşık 9 ilçe kadar olacağını söyledi.

İstanbul’da beklenen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Sevim, “7,5 şiddetinden daha büyük bir deprem olması durumunda, 48 bini çok ağır ve ağır olmak üzere tam 242 bin bina orta ve üstü derecede hasar görecek. Yani yaklaşık her 4 binadan 1’i yıkılacak” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Sevim, yaptığı çağrının 16 milyonu direkt, 82 milyonu ise dolaylı olarak ilgilendirdiğini ifade etti. Sevim’in açıklamaları şöyle:

"HER 3 YOLDAN BİRİ KAPANACAK"

“Aziz İstanbul’un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak! 25 milyon ton enkaz oluşacak! İstanbul’daki her 3 yoldan birisi kapanacak! Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Adalar ve Beyoğlu’nda kanalizasyonlar çökecek! Bin 45 atıksu noktası hasar görecek! 463 içmesuyu ve 355 doğalgaz noktası zarar görecek! Her 2 kişiden 1’inin acil durum su ve yiyecek yardımına ihtiyacı olacak! 1 milyon 300 bin kişi, 1 ila 3 hafta arasında çadır kentlerde yaşamak mecburiyetinde kalacak!”

4 KONUTTAN 3’Ü 99 ÖNCESİ YAPILDI

Anlamak istemeyenler artık anlasın! Duymak istemeyenler artık duysun! Görmek istemeyenler artık görsün! Herkes partizanlığı, kısır çekişmeleri, siyasi rant beklentisini bir kenara bıraksın! Şairin dediği gibi bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan! Uzmanlar uyarıyor! Yapılan araştırmalara göre, İstanbul’da 30 yıl içinde 7’den büyük bir deprem meydana gelme ihtimali yüzde 65! İstanbul’daki 1 milyon 166 bin konutun 788 bini yani yaklaşık her 4 konuttan 3’ü 99 depreminden önce inşa edilmiş. 7,5 şiddetinden daha büyük bir deprem olması durumunda, 48 bini çok ağır ve ağır olmak üzere tam 242 bin bina orta ve üstü derecede hasar görecek. Yani yaklaşık her 4 binadan 1’i yıkılacak!

"9 İLÇEDE TEK BİR BİNA KALMAYACAK"

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, rakamlara oranla, 39 ilçeli İstanbul’un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak! 25 milyon ton enkaz oluşacak! Deprem toplanma alanları da ayrı problem. Örneğin Beşiktaş’ta ara sokaklar, Eyüpsultan’da bir benzin istasyonu dahi toplanma alanı olarak belirlenmiş durumda! Kaç insanımız depreme kurban gidecek, kaç eve ateş düşecek bunu bilebilmek zor! Ancak, 1999’da yaşadıklarımızdan çok daha acılarını yaşayacağımız, çok daha kötü sahnelere muhatap olacağımızı tahmin etmek maalesef hiç de zor değil. Toplu mezarları ve vinçle gömülen insanlarımızı unutmak mümkün değil! Hiç bir cana, yüreklere düşecek acılara elbette ki değer biçilemez ancak 7,5 şiddetindeki bir depremin ekonomik zararı 120 milyar, şehrimizdeki tüm birimleri güçlendirmenin maliyeti ise 44 milyar lira.

"FELAKET ADIM ADIM GELİYOR"

Tablo bu kadar vahim olunca, biz susamıyoruz. Biz duramıyoruz. Bu konuyu gündemde tutabilmek, gerekli uyarıları bıkmadan, usanmadan yapmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz! Oysaki 1999’dan beri icraat makamında olanlar, iş yapacak koltuklarda oturanlar sanal gündemler, başka konular konuşuyor, sorunu çözmüyor/çözemiyor İstanbul sallanıyor… 16 milyon sallanıyor… Ama yetkili makamlar hissetmiyor, önemsemiyor, vurdumduymaz davranıyor! Deprem hızla yaklaşırken, idareciler riski önlemek yerine durumu idare ediyor! İstanbul için, 16 milyon insanımız için beklenen felaket adım adım geliyor! Bir kez daha uyarıyoruz! 20 yıl geçti. Artık bırakın bıçağın kemiğe dayanmasını, bıçak kemiği bile kesti ve attı! Artık lamı cimi yok! En kötü felaket senaryosuna göre önlem alınmalı, hazırlık yapılmalı, bilgi paylaşımı yapılmalı!

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istanbul deprem

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