Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti 

İSTANBUL, (DHA) EKSİM Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’de ve İngiltere’de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerin ardından, genç yaşlarından itibaren önemli projelerde görev alan Abdullah Tivnikli, yöneticilik görevlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hayırseverlik işleriyle de tanınıyordu.

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere’ye giden Abdullah Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Türkiye’de 1980’lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte, 1983 yılında aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü. Katılım bankacılığı modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer aldı.

1986 yılında aile şirketi olan Eksim kuruldu. Holding, gerçekleştirdiği gıda, hububat ve petrol türevlerinin ticaretiyle yıllar içinde büyük şirketler arasına girdi. Enerji yatırımlarıyla büyüyen Eksim, yenilenebilir enerji üretiminde en büyük şirketler arasına girdi.

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