Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı (4) Aktüel

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi
FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum