Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.

Adının, Mart 2019 seçimlerinde İstanbul ve Ankara'da Belediye Başkan adaylığı ile anılmasına tepki gösteren Şener; "Ben Milletvekili olarak hizmet etmekteyim. Hiç bir şekilde, Belediye Başkanlığı düşünmüyorum. Bu konularda partimizin kurulları yetkilidir. Onlar doğru kararı verir. Ancal benim, böyle bir düşüncem yok" dedi.

"İNCE'NİN AÇIKLAMALARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"



Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olabileceği yönündeki açıklamaları üzerine Şener; "Muharrem İnce'nin açıklamaları sürekli değişiyor. Önce aday değilim dedi, şimdi de aday olduğunu açıkladı. Açıklama yaparken dikkatli olmak lazımdır. Parti Genel Merkezinin nasıl bir yol izleyeceğini görmek gerekir." ifadelerini kulandı.

"ERDOĞAN YENİ BİR İTTİFAK ARAYIŞINDA"



Cumhur İttifakının üyeleri arasında, son dönemde yaşanan söz düellosuna da değinen Şener, "Cumhurbaşkanı, her dönem kendisine oy getirecek ve iktidarda tutacak ittifaklar aramıştır. Buna cemaat ve HDP ile yapılan ittifaklar dahildir. Kendisine zarar verdiğini görünce vazgeçmiştir. Şu sıralarda farkettiği ise AKP'den MHP'ye oy gittiğidir. Bunu engellemek istiyor. Kafasında yeni bir ittifak modeli oluşmuştur ve bunun arayışı vardır. Son dönemde yaşan krizler de bunu gösteriyor" dedi.



