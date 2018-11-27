Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Star yazarı Ahmet Kekeç, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı çok istediğini iddia ederek, "Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanının (varsa şayet böyle bir şey), referansını dikkate alırsa, CHP’nin en 'boş beleş' adamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapılmış olacak" diye yazdı.

'ABDULLAH GÜL'Ü REFERANS GÖSTERMİŞ'

"Onu bir türlü anlayamadık. Tuhaf, değil mi? Kendisi şu an CHP milletvekilidir... Ama İstanbul’a 'reis' olmak istiyor. Bu talebini genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmiş... Hatta eski bir Cumhurbaşkanını (Abdullah Gül’ü) referans olarak göstermiş" diyen Ahmet Kekeç, "Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanının (varsa şayet böyle bir şey), referansını dikkate alırsa, CHP’nin en 'boş beleş' adamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

