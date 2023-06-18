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Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı: CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söyledi

18.06.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, mayıs ayındaki seçimlerde CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyerek gündem olan eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, bir canlı yayında, "Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı: CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söyledi

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in dikkat çeken açıklamaları siyaset gündeminde sıcaklığını korurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da çarpıcı bir çıkış geldi. Halk TV ekranlarında katıldığı bir canlı yayında konuşan Özdağ, Abdüllatif Şener'in, CHP milletvekiliyken Zafer Partisi'ne oy vereceğini söylediğini aktardı.

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"ABDÜLLATİF BEY ANLAŞILAN ÇOK KIRILDI"

Şener'in CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesini değerlendiren Özdağ, "Her genel başkan bir kadro çalışması yapılabilir ve bu kadro çalışması üzerinden bir tercih koyabilir. Buna, o parti içinden gelmiyorsanız, o partide derin kökleriniz yoksa, bir başka gelenekten gelip bir dönem vekillik yaptıktan sonra teşekkür edip kenara çekilebilirsiniz. Abdüllatif Bey anlaşılan çok kırıldı buna. Hemen istifasını verdi." ifadelerini kullandı.

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"'CHP'DEN ADAY OLSAM DA ZAFER PARTİSİ'NE OY VERİRİM'"

"Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini görüyor ve düşünüyorum." diyen Özdağ, şunları kaydetti:

"Abdüllatif Şener, Sinan Oğan'a oy verdi ama şunu da söyleyeyim; ben kendisiyle 2 defa sohbet ettim, her ikisi de kalabalık geniş gruplar içindeydi. CHP milletvekiliyken bir sabah sohbetinde birçok kişinin içerisinde şunu söyledi: 'Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru ve benim partim bu politikayı sürdürürse, seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm.' Sadece Sinan Oğan'a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi'ne de oy vermiştir."

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ABDÜLLATİF ŞENER NE DEMİŞTİ?

27'nci Dönem CHP Konya milletvekili olarak görev yapan Abdüllatif Şener, geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarındaki canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıklamış ve ilk tur seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullatif Şener Ümit Özdağ Zafer Partisi

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