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Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı! 'Külliye'nin önünden geçerken camı açıp küfretti'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 15:43
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Geçtiğimiz aylarda Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şener'in diğer oğlu Şamil Şener de 'cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı. Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği belirtildi.

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı! 'Külliye'nin önünden geçerken camı açıp küfretti'

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden aracıyla geçerken hakaret ettiği gerekçesiyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"BEŞTEPE'NİN ÖNÜNDEN GEÇERKEN CAMI AÇIP KÜFRETTİ"

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şener'in oğlu gözaltının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edilmişti.

DİĞER OĞLU DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına almış ve Şener, çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Abdullatif Şener hakaret beştepe
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