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  4. Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneanesini öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneanesini öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

23.08.2024 16:44
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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin aldıktan sonra silahla öldürmüştü. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözlemde olan Şener'in gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneanesini öldürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

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GÖZLEM SÜRESİ UZATILDI

Gözlem süresi bugün sona eren Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Abdullatif Şener
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