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  4. Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

31.07.2024 22:43
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda torunu tarafından rehin alınan Leyla Çetiner silahla vurularak hayatını kaybetti. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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SİLAHLA REHİN ALDI

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

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SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara Abdullatif Şener
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