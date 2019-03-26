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Abdullatif Şener'den sosyal medya takipçilerine tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, sosyal medyadan kendisine yönelik hakaret edildiği gerekçesiyle takipçilerine davalar açıyor.

Mehmet Can PEÇE RİZE,(DHA) Eski Başbakan Yardımcısı, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, sosyal medyadan kendisine yönelik hakaret edildiği gerekçesiyle takipçilerine davalar açıyor. Şener'in dava açtığı Rizeli ahşap ustası Nesrullah Özdemir, Belgesiyle yanlış ifade kullandığını iletmeme rağmen bana tazminat davası açtı dedi. CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener'i 90'lı yıllardan Refah Partisi döneminden itibaren tanıdığını belirten Nesrullah Özdemir, Ben Bursa'da Refah Partisi yöneticisiydim. İlimize geldiğinde beraber dolaşırdık. Samimi bir ortamda zaman paylaştığımız olmuştur. Refah Partisi'nde çok inançlı, çok sağlam, güzel konuşan bir siyasetçiydi. Daha sonra Ak Parti kurulduğunda bizde oda burada siyaset yapmaya devam ettik. Sonra Ak Parti'den ayrılmasını içerledim. Bunlar bir yana Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçtikten sonra sürekli sosyal medyadan Ak Parti aleyhine paylaşımlar yaparak Ak Parti'ye, yöneticilerine ve partiye oy verenlere devamlı hakaret etmeye başladı. Bunu da çok doğru bulmayıp içerliyordum. Yine bir paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamaları oldu. Amerikalı danışmanlık şirketinden dolayı kendisine ağır eleştirilerde bulunuyordu. Benimde elimde bir belge vardı. Kendisinin Ak Parti'de bakan olduğu dönemde aynı şirketten danışmanlık aldığını belgesiyle gönderdim paylaşımının altına. Kendi aynı şirketten danışmanlık almasına rağmen şimdiki bakana ağır sözlerle hakaret etmesi açıkçası çok ağrıma gitti dedi. 'KENDİSİDE AYNI ŞİRKETTEN HİZMET ALDI' Aynı paylaşımın altında Şener'in kendilerini hainlikle suçladığını ifade eden Özdemir şunları söyledi Yaptığı açıklamanın altında bizde paylaşımlar yaptık. Yorum yapanlara 'troller size bu ülkeyi bıraksak bu ülkeyi ABD'ye teslim ederdiniz' diyor. Bizi hainlikle suçluyor. Ben bunun üzerine bir kelime kullanmışım çok mu Ben kendisinin göründüğü gibi biri olduğuna inanmıyorum. Paylaşımının altında 'sizde aynı şirketten hizmet aldınız buda belgesidir. Yanlış yapıyorsunuz' dedim. Bundan dolayı bana hakaret davası açtı. Avukatları bize bu tazminat davasını ilettiler. Duyduğum kadarıyla bunun üzerinden benimle beraber onlarca kişiye de davalar açmış. Sanki kendine bir rant kapısı bulmuş. Parası olandan para, parası olmayandan bilmiyorum ne alıyorlar.

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