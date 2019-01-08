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Abdulmehdi ABD'nin Irak'ta yeni üsler kuracağı iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 22:25 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "ABD'nin Irak'ta yeni üsler inşa edeceğine dair bana iletilen herhangi bir bilgi söz konusu değildir"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Suriye'den çekilecek askerleri için Irak'ta yeni üsler inşa edeceği iddialarını yalanladı.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında ülkenin gündemini ilgilendiren önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye'den çekilecek ABD askerlerinin Irak'ta konuşlanacağı ve bunun için de Washington yönetiminin yeni üsler inşa edeceğine dair son haftalarda ortaya atılan iddialara değinen Abdulmehdi, "ABD'nin Irak'ta yeni üsler inşa edeceğine dair bana iletilen herhangi bir bilgi söz konusu değildir." dedi.

Abdulmehdi, iddiaların aksine ABD'liler dahil ülkedeki yabancı asker sayısının devamlı azaldığını söyledi.

- Kabinenin tamamlanması hazırlıkları

Irak Başbakanı ayrıca, ekim ayında kurduğu kabinede eksik 3 bakanın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Abdulmehdi, "İsimleri meclise sunmadan önce bakan aday listesini, üzerinde uzlaşıya varmaları için siyasi partilere gönderdim." diye konuştu.

Irak'ta 22 bakandan oluşan kabinede şimdiye kadar 19 bakan göreve başlarken, İçişleri, Savunma ve Adalet Bakanlarının kim olacağına dair siyasi partiler arasında henüz uzlaşı sağlanamadı.

Bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından görevlendirilmesinin ardından 25 Ekim 2018'de yeni hükümeti kurduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi ırak

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