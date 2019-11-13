Abdulmehdi ile Barzani, ülkedeki "gösterileri" görüştü

ERBİL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterileri ele aldı.

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sürpriz bir ziyaretle Bağdat'a giden Barzani'nin, Başbakan Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

IKBY Başkanı Barzani'nin görüşmede, ülkenin siyasi ve güvenlik alanında istikrarı ile Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin bu yönde attığı adımları desteklediklerini yenilediği vurgulanan açıklamada, Barzani'nin Irak'taki tüm siyasi tarafları, sorunların çözümü ve bu yönde açıklanan reformları desteklemeye çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümet karşıtı gösteriler ile bunun ülkeye yönelik etkileri hakkında fikir alışverişinde bulunan Barzani ile Abdulmehdi'nin, gösterilerin nedenleri ve olaylara karşı nasıl davranılması gerektiği yönünde atılacak adımları ele aldığı da ifade edildi.

Bağdat-Erbil hattındaki sorunların çözümünde ilerleme sağlandığı anlatılan açıklamada, terör tehdidine karşı Irak merkezi yönetim ile IKBY yönetimi arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldığı belirtildi.