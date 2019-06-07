HABER

Abdurrahim Karakoç vefatının 7. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı

Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 7. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anma töreni düzenlendi.

Ailesi ve sevenleri, Karakoç'un Ankara Bağlum Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından oğlu Enderhan Karakoç, babası Abdurrahim Karakoç'un milletine sevdalandığını ve bu yolda eğilmeden, bükülmeden yürüdüğünü söyledi.

Babasının Türk dünyasını her zaman içinde hisseden bir insan olduğunu belirten Enderhan Karakoç, babası gibi 7 Haziran'da vefat eden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nu da rahmetle andı.

Diğer oğlu Türkislam Karakoç da insanların eserleriyle, bu ülkeye bıraktıklarıyla kaldığını vurgulayan Türkislam Karakoç, "İyi şeyler bırakırsanız, öz Anadolu insanının kalbine, gönlüne girerseniz hiçbir zaman onlar sizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı bırakmadıkları gibi Abdurrahim Karakoç'u da hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklar." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut da Abdurrahim Karakoç'un şairliğinin yanı sıra iyi bir münevver ve iyi bir mütefekkir olduğunu söyledi. Karakoç'un Türk milletinin birlik ve beraberliği için şer güçlerin karşısında duruş sergilediğini hatırlatan Karabulut, şairin yaşantısı, duruşu, kitapları ve şiirleri ile örnek olduğunu kaydetti.

Sevenleri, daha sonra Karakoç ile ilgili hatıralarını anlatarak, şiirlerinden kesitler okudu.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Çiftçi hayrı yüzlerce kişiyi buluşturduÇiftçi hayrı yüzlerce kişiyi buluşturdu
Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakınÇatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdürrahim Karakoç

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.