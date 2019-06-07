Abdurrahim Karakoç vefatının 7. yılında anıldı

Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 7. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anma töreni düzenlendi.

Ailesi ve sevenleri, Karakoç'un Ankara Bağlum Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından oğlu Enderhan Karakoç, babası Abdurrahim Karakoç'un milletine sevdalandığını ve bu yolda eğilmeden, bükülmeden yürüdüğünü söyledi.

Babasının Türk dünyasını her zaman içinde hisseden bir insan olduğunu belirten Enderhan Karakoç, babası gibi 7 Haziran'da vefat eden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nu da rahmetle andı.

Diğer oğlu Türkislam Karakoç da insanların eserleriyle, bu ülkeye bıraktıklarıyla kaldığını vurgulayan Türkislam Karakoç, "İyi şeyler bırakırsanız, öz Anadolu insanının kalbine, gönlüne girerseniz hiçbir zaman onlar sizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı bırakmadıkları gibi Abdurrahim Karakoç'u da hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklar." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut da Abdurrahim Karakoç'un şairliğinin yanı sıra iyi bir münevver ve iyi bir mütefekkir olduğunu söyledi. Karakoç'un Türk milletinin birlik ve beraberliği için şer güçlerin karşısında duruş sergilediğini hatırlatan Karabulut, şairin yaşantısı, duruşu, kitapları ve şiirleri ile örnek olduğunu kaydetti.

Sevenleri, daha sonra Karakoç ile ilgili hatıralarını anlatarak, şiirlerinden kesitler okudu.

