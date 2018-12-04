Abdurrahman Dilipak: Ben 'eğitim'e, 'spor'a, 'kültür'e, 'aydınlanma'ya karşı biriyim

Abdurrahman Dilipak, "Koç, spor, vesaire.." başlığıyla yayımlanan yazısında "Ben 'eğitim'e, 'spor'a, 'kültür'e, 'aydınlanma'ya karşı biriyim" dedi.

"Birileri beni, çocuklarımı 'eğmesin'ler, 'eğitmesin'ler. Biz 'Raina' diyenlerden değiliz, dostlarımıza bile 'Unzurna' diyenlerdeniz. Mesela ben Hanefiyim. Benim 'imam'ım, annesi ile daha sonra evlendirdiği üvey babasının öğretilerinin dışında, imameti değil, Hilafeti seçti" görüşünü dile getiren Dilipak, şöyle devam etti:

— İşin ilginç yanı o Hilafet yanlısı idi, ama Halife tarafından öldürtüldü. O iki talebesi tarafından eleştirilince, "Ben size böyle mi öğrettim" demedi. Onları notunu kırmakla, "size icazetinizi vermem" demedi, "Eğer iki talebem birlikte (İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Yusuf) bana itiraz ederse, siz onlara uyun" dedi. Yani hiçbir beşeri kuralı 'Muhkem Nas' haline getirmedi. O bunun 'İlahlık ve Rablik' anlamına geldiğini bilir. İlah 'Hüküm koymak ya da Norm koyan', Rab 'Terbiye eden' anlamına gelebilir. Bir hayvanı ehlileştirmek adına, ihtiyacına uygun hale getirmek için ehlileştirebilir/evcilleştirebilir/ eğitebilirsiniz, ama bir insanı değil. Beyaz adam, Kızılderililere, karaderililere, sarı ırka, kendinden olmayan, hatta kendinden olup da, kendi planlarına uymayan kişileri, kendi inanç, ihtiyaç ve güvenlik endişelerine göre 'norm' olarak belirlenen kurallara uygun davranmayı öğretmek ve alıştırmak için L'ecole'ler oluşturdular ve eğittiler.1500'lerde başlayan 'Beyaz Adam'ın 'dünyayı keşfi', tarihin en büyük katliamlarının ardından 1700'lerde yeni bir bilim, sanat, felsefe, mimari, siyaset, ekonomi, düzen ve 'yaşam tarzı' üretmeye başladılar. Yeni 'Model'ler, 'Stat', 'Statü'ler, 'Statüko'lar oluşturmaya, 1789 sonrası ise dünyaya nizam vermeye başladılar.