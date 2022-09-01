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Abdurrahman Dilipak duyurdu! Akit TV'den ayrılıp köşe yazılarına son verdi

01.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdurrahman Dilipak, 30 yıllık Akit serüveninin sona erdiğini açıkladı. Akit TV'den ayrıldığını belirten Dilipak, Akit Gazetesi’ndeki köşe yazılarına da son verdiğini açıkladı. Dilipak, yazılarına son verme kararının kendisine ait olduğunu ve yönetimden böyle bir talep olmadığını da belirtti.

Abdurrahman Dilipak duyurdu! Akit TV'den ayrılıp köşe yazılarına son verdi

Akit TV'de sunduğu programa gelen eleştiriler sonrası Akit TV’den ayrıldığını açıklayan gazeteci Abdurrahman Dilipak, Akit Gazetesi’ndeki köşe yazılarına da son verdiğini açıkladı. Yazılarına son verme kararının kendisine ait olduğunu belirten Dilipak, sebep olarak Akit TV’de programının kaldırılmasını gerekçe gösterdi.

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Dilipak şunları ifade etti:

"Kader, Rızık ve Ecel.. İşte geldik gidiyoruz. 30 yıl önce idi. Bir sabah Mustafa Bey'den aldığım telefonla Akit’e gelmiştim..

30 yıl sonra, Akit Tv’deki Bülent Deniz’le birlikte sunduğumuz “Derin Gerçekler” programının benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği ve yanlış anlamalara sebep olduğu gerekçesi ile bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu Akit TV’den ayrılıyorum..

Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, uslub ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım.

73’de Milli Gazete, 93'de Akit Media, dünden bugüne 20+30 yıl = yarım asırlık bir serüven...

Kulağı olanlara söyleyecek sözlerim var daha. Sözü olanlara verecek kulağım var. Hak namına halk için ne yapabileceksem buralardayım. Dünya iki kapılı bir handır.. Ben zaten ömrümün son baharında bir faniyim. Dileğim Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaktır.. Dolu dolu bir hayat yaşadım. Yaşadığım zamanın şahidi oldum. Elhamdülillah. Hak yolunda birlikte olduğum kardeşlerimden Allah razı olsun.

Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmaya çalıştım. Ben Rabbimden razıyım, yeter ki Rabbim benden razı olsun.

Bugüne kadar Akit Medya grubunda birlikte çalıştığım kardeşlerim, yazar arkadaşlarım ve siz okurlarımdan helallik diliyorum. Sürç-i lisan ettimse affola. Kime haksız bir şekilde, zerre-i miktar zarar verdimse, Allah’tan bağışlanma ve o kişilerden özür diliyorum. Ben abd-iaciz bir kulum ve kusursuz insan da olmaz, biliyorum."

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Abdurrahman Dilipak
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