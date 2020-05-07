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Abdurrahman Dilipak'ın sözleri canlı yayına damga vurdu: Kovid-19 bir ajan

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 22:30 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de yayınlanan "Nedir, ne değildir?" programına konuk olan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dilipak, "Bir korku pandemisiyle karşı karşıyayız. Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan. Onun arkasından gelecek ikinci şok ise aşı bahanesiyle kısırlaştırma" dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın sözleri canlı yayına damga vurdu: Kovid-19 bir ajan

Habertürk TV'deki "Nedir, ne değildir?" programına gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'ın sözleri damga vurdu. Dilipak, koronavirüs salgınının bir 'korku pandemisi' olduğunu söyledi. Dilipak, koronavirüs salgınıyla ilgili 3 yıldır 7 makalesi olduğunu söyleyerek "Bizimkiler çok tehlikeli bir şeyler hazırlıyorlar hocam. Bu biyolojik savaş" bilgisinin kendisine başka bir kaynaktan geldiğini açıkladı.

Dilipak, moderatör Mehmet Akif Ersoy'un 'Tedbir alıyor musunuz?' sorusuna 'Kenevir kullanıyorum. Daha çok bitkisel ilaçlarla kendimi korumaya çalışıyorum' dedi.

İşte Dilipak'ın açıklamaları:

Bir korku pandemisiyle karşı karşıyayız. Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil. 3 yıldır 7 ayrı makalem var bu konuda. Çin ya da Hindistan'da başlayacak bir biyolojik savaşın mikrobunun hikayesini anlatıyorum. Bu bilgi de bana başka bir kaynaktan geldi "Bizimkiler çok tehlikeli bir şeyler hazırlıyorlar hocam.

"İKİNCİ ŞOK AŞI BAHANESİYLE KISIRLAŞTIRMA"

Bu biyolojik savaş, bir korku pandemisi üretilecek" şeklinde... Onun arkasından gelecek ikinci şok ise aşı bahanesiyle kısırlaştırma...

"PLANLANAN BİR SALGIN"

Bill Gates, Elon Musk ve Huawei bu senaryonun büyük aktörleri. Ben salgın yok demiyorum, planlanan bir salgın. Yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir katliama hazırlanıyorlar.


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