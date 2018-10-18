Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Abdurrahman Dilipak, Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile geçmişte ileri derecede ilişkisi olan isimlerin sistem içinde yerlerini koruduğunu iddia etti. “Kimse Yok Mu'ya 5 lira gönderen adam işten çıkartılıyor" diyen Dilipak, "Toplumda da, yargıda da kafalar karışık. Hâlâ operasyonlar devam ediyor. Ama hâlâ hiç başlatılmayan süreçler var" ifadesini kullandı.

"FETÖ davaları nasıl gidiyor?" başlığıyla bir yazı kaleme alan Dilipak, "FETÖ ile mücadele eden kimileri maliye, belediye, polis, yargı, finans kurumları üzerinden taciz ediliyor, hatta cezalandırılıyor" dedi.

Dilipak, AK Parti'yi Yerel seçimler öncesi;''başkanlık ve belediye meclisi üyelikleri için şaibeli isimler listeye girerse, halkın tepkisinin ne yönde olacağını kimse kestiremez. Eğer ince elenip sık dokunulmazsa 15 Temmuz’un rövanşı alınmış olur ve başladığımız yere geri döneriz'' sözleriyle uyardı. Dilipak'ın yazısı şöyle:

YARGIDA KAFALAR KARIŞIK: Toplumda da, yargıda da kafalar karışık. Hâlâ operasyonlar devam ediyor. Ama hâlâ hiç başlatılmayan süreçler var. Hatta FETÖ ile iltisaklı olup olmamak değil, kripto birçok isim siyaset, bürokrasi, iş ve STK’lar içinde yükselmeye devam ediyor. Bu işin uluslararası bağlantıları, medya ve sermaye içindeki uzantıları konusunda hiçbir şey yapılmıyor değil, ama bu konuda cevabını arayan bir sürü soru var.