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Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "yandaş"lara makam verenlere lanet okudu. Dilipak "Ehliyet ve liyakat sahiplerini görevlerinden edip, kendi yandaşlarına makam verenlere Allah lanet etsin" diye yazarak, "Allah onları rezil ve rüsva etsin" ifadesini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak "Bu telaş niye?" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü köşesinde isim vermeden bazı kesimlere yüklendi.

"Metreslerinin giderlerini kamuya fatura edenler" ifadesini de kullanan Dilipak yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

"Zalimler, müfsitler, zaniler, kumarbazlar, haram lokma peşinde koştukları yetmiyormuş gibi bununla övünenler ve bunun faturasını kamuya yükleyenler, metreslerinin giderlerini kamuya fatura edenlere, onlara makam-mevki verenlere, kamu malını zimmetlerine geçirenlere, rüşvet alanlara ve vererek haksız mal iktisab edenlere Allah lanet etsin. Bunlara kol kanat gerenleri de her iki cihanda zelil ve rüsvay etsin. Solcu geçinip sola, sağcı geçinip sağa, dindar geçinip dine, milliyetçi geçinip milli değerlere ihanet edenleri Allah mahvu perişan etsin.

Ahiretteki cezaları, dünyadakinden daha vahim olacaktır, eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, bunu bilmeleri gerekir.

Bu pisliklere bulaşmayanlara, haksızlıklara uğradıkları halde, sabreden, teslim olmayıp direnenlere gelince, “Bekleyin inananlar, bahar gelecek bahar!” Bugünler de geçer ya hu! Dünya hayatı geçicidir. Ahiret hayatı dünya hayatından daha güzel olacak sizin için.

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Abdurrahman Dilipak Akit

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
allaha ve ahirete inansalar kul hakkı yemezler,ama bunların bu duruma getiren sizlerede allah lanet eylesin.
DAHA YENİMİ ANLADIN ÜLKENİN DÜŞTÜĞÜ DURUMU .
Yüce Allah im sen bize hem bu Dünya da benm de Ahiret te iyilikler ve güzellikler nasip et ve bizi Cehennem azabından koru. Zalimler için Yaşasın Cehennem...
Sayın Dilipak; Bir çırpıda anlatmış ülkemizin gerçeklerini. Dünü bugünü yok her dönem liyakat ve ehliyet es geçilmiş, haksızlık ve hukuksuzluk almış başını yürümüş, din, milliyetçilik, solculuk, sağcılık kullanılarak üzerleri örtülmüş.
ALLAH ilkel tanrılardan gelme mi?AL la, ya ,elohim ya da elah tanrıları ile bir ilgisi var mı sayın Dilibak.
sanki sen az pisliksin..esas pisliğin başı sensin sen...
Bu durumda tüm AKP'liler ve AKP'ye oy verenler Cehennemlik. Ateşiniz bol olsun beyler ve bayanlar.
çok geçte olsa anlamış hiç anlamasa ne yapıcaz örneğin koyunlar
kapı önü köpeği günah çıkarmış
isim ver boş yapma ismini cismini açıkla
Sıkıyorsa bildiklerini isim isim yazsana, öyle lametlemeyle olmaz. Maçtan sıkıyorsa o haramzadeleri ifşa et.
yıllardır aklınız neredeydi şimdimi farkına varıyorsunuz neyseki geçte olsa bazı şeyleri görmeye başlamışınız
Demek ki bunun mensup oldugu cemaatten başka bir cemaat mensubu atadılar istedikleri göreve... Bu dincilerin hepsi mi aynı olur be kardeşim. Sanki 16 yıldır görmüyordu da şimdi gördü!!!
senin bildiğin isim çoktur Abdurrahman bey. isim isim yaz... Akrabandan birini mi attılar da bu feryat? yıllardır böyle. biz,yani torpilsiz,sıradan insanlar yıllardır haklarımızı alamıyoruz. bugün mü uyandınız?
Uğruna rejimi yıkmak için ortaklık ettiklerinize şimdi beddua ediyorsunuz. Durumdan sıyrılacağınız mı zannettiniz...
biraz geç oldu sanırım..
Allah gercekten var olsaydı muslumanı korumasi gerekmezmiydi.Tum musluman ulkeleri seytanlar yonetiyor ama.
senin gibi müslümanların melek olamadiinizdan olamaz mı?
SANKİ GÜNAH ÇIKARIYOR LİBOŞ YILLAR ÖNCE YÖNÜNÜZ YOLUNUZ AYNIYDI ŞİMDİ NE OLDU SANA SANKİ YENİ YAPILIYORMUŞ İZLENİMİ VERMİYE ÇALIŞIYOR SİZİN VE O DEDİKLERİNİN BİR ALLAH BİR DEDİĞİNE İNANIRIM BEN HEPİNİZ FAMİLYANIN MENSUPLARISINIZ.
dinciler bile durumu anladı, 16 yıl gecikmeli oldu ama olsun onlar için bu bile başarıdır
amin,tez vakitte
Ayeti kerime:"Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır."
@hhpoyraz aklibali olmayan insanların ne kabahati var böyle bir ayet varsa ya tercüme etmekte bir yanlışlık var yada senin gibiler sallıyor akıl kullanmak başkalarının sırtından menfaat sağlamakmıdır bunun içinde ayetler yokmu yetim hakkı kul hakkı gibi
METİN METİNER, ayvayı yedin Dilipak'ın laneti tutarsa :))
Aminnnn !!!!
AK KÖPEKLER YAVAŞ YAVAŞ HAVLAMAYA BAŞLADI..YAKINDA BİRBİRLERİNE DALARLAR AK KÖPEKLERR...
Amin desek ne olacak geç gelen adalet adalet değildir
203den bu gune kadar akp her turlu haksızlıkı ruşveti adam kayırma zina ,her şeye sustunuz. iyi olacak dediniz. çünkü sizde menfaatiniz için sustunuz. nefsiniz agır bastı.. hepinizi Allaha havale ediyorum.
bu adamında be olduğu belli değil 17-25 te fetullaha saldırdı şimdi fetullahın tarafı gibi konuşuyor
NE OLDU DİLİPAK BEKLENTİLERİN SUYA MI DÜŞTÜ...YOKSA AHİRET Mİ AKLINA GELDİ....ORADA HERKES EŞİT OLACAK...
ADAM GEÇ DE OLSA SÜPER YAZMIŞ, TEBRİKLER..
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