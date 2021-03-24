Abdurrahman Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdurrahman Kurt biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yapmış olduğu açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğunu söyledi. Erdoğan'ın açıklamış olduğu 75 kişilik MKYK listesinde kimler olduğu da belli oldu. Peki bu isimlerden biri olan Abdurrahman Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ABDURRAHMAN KURT KİMDİR?

27 Haziran 1968 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Abdurrahman Kurt'un babasının adı Ömer, annesinin adı ise Azize'dir.

Yüksek İnşaat Mühendisi olan Abdurrahman Kurt, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisansını ise Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.

Eyüp Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve İSKİ'de görev yapmıştır. Gönül Köprüsü Derneği Kurucu Başkanlığı da üstlenmiştir. Diyarbakır Tarih, Kültür ve Turizm Derneği ile Diyarbakır Turizm Derneği Kurucu Üyeliklerinde bulunmuştur.