Abduulah Gül, Erdoğan'ın yerine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olur mu? İddialar gündem yarattı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili son günlerde ortaya atılan yeni iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yıllardır "Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olacağı" yönünde haberlerin yapıldığı Abdullah Gül için bu kez "Millet İttifakı" iddiası konuşulmaya başlandı.

ABDULLAH GÜL MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLUR MU?

Özellikle son 3 gündür Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık bir kenara çekilerek Abdullah Gül'ü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterecek.

Habertürk'teki Teke Tek programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu konuk eden gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu iddiaları dile getirdi.

SAADET PARTİSİ GÜL'ÜN ADAYLIĞINI DESTEKLER Mİ?

Altaylı, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olup olmayacağını ve böyle bir gelişme olursa destek verip vermeyeceklerini sordu.

Böyle bir durumu zayıf ihtimal olarak gören Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ben bunu zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Sayın Erdoğan ile Sayın Gül'ün arası bu kadar açılmışken Sayın Erdoğan'ın kendi yerine Sayın Gül'ü düşüneceğini zannetmiyorum. Erdoğan'ın Abdullah Gül Bey'e karşı güveni sarsılmış güveni yok.

İkincisi böyle bir teklif olsa Abdullah Bey kabul eder mi? Erdoğan ve partisi kamuoyunda ciddi manada oy kaydederken Abdullah Gül bu riski üstlenir mi? İşte bu noktada da tereddüt içindeyim. Bu bakımdan her iki yönden de riskli ve düşünülmesi gerek bir karar var.

