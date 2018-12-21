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ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 09:41 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen zırhlı araç ve konteyner taşıyan askeri konvoy hareket halinde görüntülendi.

ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen zırhlı araç ve konteyner taşıyan askeri konvoy hareket halinde görüntülendi.
ABD Başkanı Donald Trump'un, Suriye topraklarından çekileceklerini açıklamasının ardından sınır hattında Mardin'in karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşandı. Dün gece Kamışlı'da ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, hareket halinde görüntülendi. Sivil TIR'larla zırhlı araç ve konteynerleri taşıyan konvoy, bir süre Kamışlı içerisinden geçip gözden kayboldu. Yerel kaynaklar, ABD askerlerinin sivil TIR'larla, zırhlı araç ve konteynerlerinin Suriye topraklarından çıkardığını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendiABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendiABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendiABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi

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