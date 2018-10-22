ABD’ye doğru yola çıkan binlerce göçmen Meksika’ya ulaştı

Trump, göçmenlerin önce Meksika’da sığınma başvurusunda bulunmadıkları takdirde ABD'den geri çevrileceklerini söyledi.Honduras'tan yola çıkan ve yollarda kendilerine birçok kişinin katıldığı binlerce göçmenden oluşan kafile Meksika'ya ulaştı. Haftalardır yollarda olan ve çoğunluğunu Honduras, Guatemala ve El Salvadorluların oluşturduğu kafile, Meksika sınırındaki Tapachula kentine ulaştı.

Bir Meksika polisi, göçmenlerden oluşan kafileyi durdurma yönünde bir talimat almadıklarını, kafilenin güvenli bir şekilde kentteki bir mülteci kampına yönlendirilmesinin planlandığını söyledi.

Henüz resmi bir rakamdan söz edilemezken, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle ABD’ye geçmek için kitlesel göçü organize edenler kafilenin tahminen 7 bin 500 kişiden oluştuğunu belirtiyor. Kafilenin içinde çok sayıda çocuk ve genç de bulunuyor.

Meksika'dan "iltica başvurusunda bulunun" çağrısı

Kafiledeki göçmenlerin çoğunun Meksikalı yetkililerin "sığınma başvurusunda bulunun" çağrısını dikkate almadığı ve ülkeye Guatemala'daki Suchiate Nehri'ni geçerek yasa dışı giriş yaptığı belirtildi. Bölgesel Göç Dairesi'nin başında bulunan Fransizco Ehevarria, göçmenlere yönelik, "Meksika devleti sizi göç statünüzü düzenlemeye çağırıyor. Aksi takdirde yasalar devreye girecektir" ifadelerini kullandı.